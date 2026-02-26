Синоптик Клименко высказал мнение, что лето в 2026 году будет умеренным

Зима в большинстве российских регионов была снежной, и коммунальные службы все еще активно борются с ее последствиями. Несмотря на народные приметы, которые обещают жаркое лето после такой зимы, ученые не спешат с подобными прогнозами. Синоптик Владимир Клименко считает, что лето в 2026 году будет умеренным. Однако аномальная погода может ожидать россиян уже в начале весны, а в столице даже возможно нашествие насекомых. Об этом написало URA.RU .

Глава отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок сообщил, что весна в Центральной части РФ может наступить раньше установленных климатических сроков. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку прогнозируется в середине марта, а стабильное таяние и сход снега ожидаются ближе к концу месяца.

Академик РАН, климатолог Владимир Клименко заявил, что предстоящее лето будет характеризоваться умеренно теплой погодой. В июне ожидается заметное превышение средних температур, а показатели июля, вероятнее всего, будут близки к климатической норме.

«В европейской части России ожидается температура, которая будет на один-два градуса выше климатической нормы. Это примерно так же, как в прошлом году, или немного выше», — сказал он.

Клименко отметил, что летний сезон 2026 года в целом ожидается с близким к норме уровнем осадков и без выраженного избытка влаги. Однако сильные ливневые дожди все же возможны, преимущественно в июне.

«Более сильные, но более редкие ливни при том же количестве осадков — это вообще тенденция при теплеющем климате», — подчеркнул эксперт.

Сервис «Яндекс Погода» прогнозирует, что в первой половине лета 2026 года засушливые условия на ряде территорий будут выражены сильнее, чем в аналогичный период 2025 года. Это касается Центральной России, Поволжья, Южного Урала, севера Западной Сибири, центральной части Красноярского края, Приамурья, Приморского края и востока Якутии.