Синоптик из Перми Шихов опроверг слухи о приближении циклона «Валли»

Синоптик из Пермского края и специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов заявил, что циклон «Валли», который принесет с собой обильные снегопады, не затронет регион. Об этом сообщило URA.RU .

В своем Telegram-канале Шихов подчеркнул: «Сообщения о том, что до Прикамья доберется циклон „Валли“ с рекордными снегопадами из Центральной России, не соответствуют действительности».

Синоптик также добавил, что снегопады в регионе будут, однако количество осадков за период с 21 по 23 февраля не превысит 10 миллиметров на юго-западе края и четырех миллиметров на северо-востоке.