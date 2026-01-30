Синоптик Иванкова рассказала о предстоящих «погодных качелях» в Пензенской области

Жителей Пензенской области предупредили о «погодных качелях» в предстоящие несколько дней. Обильные снегопады сменятся сильными морозами. Об этом ИА «ПензаПресс» сообщили представители регионального Гидрометцентра.

По данным начальника отдела прогнозирования Светланы Иванковой, в предстоящие выходные в Пензенской области сохранится господство южного циклона. Поэтому территорию региона продолжит засыпать сильным снегом. Также ожидаются метель, порывистый ветер, на дорогах — снежные заносы.

На следующей неделе власть окажется в руках арктического воздуха — осадки прекратятся, а морозы существенно усилятся.

Пензенцев призвали быть особенно внимательными в непростых погодных условиях, по возможности — воздержаться от выхода из дома и использования личного транспорта.