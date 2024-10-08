Синоптик Ильин: в выходные москвичей ждет переменчивая погода без заморозков

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, какая погода ждет жителей российской столицы в выходные. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, в субботу, 12 октября, небо над городом затянут облака. Кроме того, в области ожидаются небольшие дожди. Столбики термометров покажут значение +9…+14 градусов.

В воскресенье специалист пообещал солнечную погоду без осадков. Предположительно, заморозков удастся избежать.