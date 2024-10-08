Синоптик Ильин: в выходные москвичей ждет переменчивая погода без заморозков
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, какая погода ждет жителей российской столицы в выходные. Об этом сообщил RT.
По словам эксперта, в субботу, 12 октября, небо над городом затянут облака. Кроме того, в области ожидаются небольшие дожди. Столбики термометров покажут значение +9…+14 градусов.
В воскресенье специалист пообещал солнечную погоду без осадков. Предположительно, заморозков удастся избежать.
Волонтеры из Красногорска собрали гумпомощь для жителей приграничных областей
Путин поддержал идею создания организации по русскому языку в СНГ
Отопление в детском саду в Воскресенске отрегулировали после обращений родителей
Путин назвал борьбу с терроризмом ключевой в работе стран СНГ
Производитель товаров из пластика в Егорьевске получил льготный заем от ФРП для расширения
Отопление включат к 14 октября во всех жилых домах в Жуковском
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте