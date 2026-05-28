Синоптик Ильин спрогнозировал возможные заморозки в Москве 30 мая

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в интервью RT сообщил, что в ближайшие дни в Москве ожидается переменная облачность.

Специалист отметил, что местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в пятницу и субботу, 29 и 30 мая, будет колебаться в пределах +10…+15 градусов, в воскресенье, 31 мая, — +13…+18 градусов.

По словам эксперта, ночью в субботу воздух в Московской области может остыть до +2…+7 градусов, а в отдельных районах области температура может опуститься до 0 градусов, что создает риск заморозков на почве.