Синоптик Ильин спрогнозировал увеличение высоты сугробов в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT , что в столичном регионе ожидается снегопад, который не будет таким интенсивным, как предыдущий.

«В прошлый раз за короткий период выпало от 20 до 35 милимметров осадков по Московской области. В этот раз за сутки выпадет 5–10 милимметров», — поделился специалист.

В связи с этим высота сугробов может увеличиться на семь–восемь сантиметров. Со среды по пятницу в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями и местами слабым снегом. Дневная температура воздуха до пятницы будет находиться в пределах от -5 до 0 градусов, а ночью может опускаться до -8…-3 градусов.

Ильин добавил, что в ночь на пятницу морозы могут усилиться. По Московской области температура может опуститься до -13… -8 градусов, а в Москве — до -10…-8 градусов. На протяжении всей рабочей недели атмосферное давление будет расти и достигнет максимального значения — 764 милимметров ртутного столба — в пятницу.