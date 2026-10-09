Синоптик Ильин спрогнозировал тепло в Тульской области на выходных

В предстоящие выходные температура воздуха в Тульской области превысит климатическую норму на 3–5 градусов. Об этом синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин сообщил «ТСН24» .

Специалист отметил, что после потепления до +20 градусов в пятницу температурный фон немного снизится, однако останется повышенным. В начале ночи с пятницы на субботу местами пройдут кратковременные дожди, а днем в выходные осадков не ожидается.

По ночам воздух будет остывать до +7…+10 градусов, днем прогнозируется от +13 до +15 градусов. В воскресенье на юге региона потеплеет до +16…+18 градусов. Ветер ожидается южных направлений со скоростью 3–6 метров в секунду с субботними порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление поднимется с 740 до 745 миллиметров ртутного столба.