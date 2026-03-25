Синоптик Ильин спрогнозировал превышение климатической нормы в Москве

В ближайшие дни температура в Москве будет превышать климатическую норму на пять-семь градусов. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с RT .

По его словам, погоду в столице будет определять западная периферия сибирского антициклона.

«Сегодня и завтра (25 и 26 марта — прим. ред.) солнечно, до +12…+14 градусов будет расти температура и прогреваться воздух. Ночью еще будут наблюдаться отрицательные значения температуры воздуха до -3 градусов», — отметил эксперт.

Он также отметил, что в пятницу, 27 марта, ожидаются облачность и кратковременные дожди. В выходные в город вернется солнечная и теплая погода.