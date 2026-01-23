Синоптик Ильин спрогнозировал потепление в начале следующей недели в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT , что на следующей неделе в некоторых районах Московской области температура может подняться до 0 градусов.

По словам эксперта, в ночь на воскресенье, 25 января, ожидаются температуры −23…−26 градусов. Днем в столице будет около −16…−18 градусов, а по области — −16…−21 градус.

Ильин подчеркнул, что морозы сохранятся и в ночь на понедельник. Днем же начнется постепенное повышение температуры до −13...-16 градусов.

Синоптик также предсказал возобновление снегопадов в столичном регионе уже в понедельник вечером, а в ночь на вторник ожидаются более интенсивные осадки.