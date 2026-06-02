Синоптик Ильин спрогнозировал потепление в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT о прогнозируемом потеплении в Москве. Он отметил, что в ближайшие дни температура воздуха будет варьироваться в пределах +21...+24 градусов, а к пятнице может подняться до +26 градусов.

«Завтра и послезавтра (днем. — ред.) +21...+24 градусов и до +26 градусов в пятницу. Если говорить о выходных днях, то в субботу тоже где-то +21...+26 градусов, а в воскресенье даже на градус потеплее будет, до +27 градусов... Ночные минимумы тоже достаточно высокие, выше 10 градусов. Примерно +10...+15 градусов в течение всей недели», — рассказал специалист.

По словам Ильина, существенных дождей в ближайшее время не ожидается.

«В четверг местами пройдет кратковременный дождь. В выходные дни, особенно в воскресенье, вероятность дождя чуть побольше», — добавил он.

Также синоптик отметил, что атмосферное давление на неделе будет стабильным и составит 749–751 мм ртутного столба.