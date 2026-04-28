Синоптик Ильин спрогнозировал локальные подтопления в Подмосковье

В Московском регионе за последние сутки выпало более 100% месячной нормы осадков. В беседе с «Ридусом» ситуацию прокомментировал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, наибольший ущерб от снегопада понесут садоводческие хозяйства.

«Растаявший снег повысит уровень грунтовых вод, произойдут локальные подтопления в Московской области, особенно в поймах», — предупредил эксперт.

Специалист подчеркнул, что часть деревьев оказалась повреждена или повалена, а налипание снега на растениях может негативно сказаться на урожае.