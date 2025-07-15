Синоптик Ильин спрогнозировал грозовые дожди в Москве
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT, что до конца недели в Москве и Московской области возможны ежедневные грозовые дожди.
По словам эксперта, местных жителей ожидает довольно комфортная температура: +24…+29 градусов.
«Ночью будет посвежее, чем на прошлой неделе: +13…+18 градусов — по области и +15…+18 градусов — в Москве», — добавил специалист.
Он также отметил, что грозовые дожди с порывистым ветром вероятны сегодня и вплоть до пятницы включительно. Наиболее сильные осадки прогнозируются во вторник и среду.
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