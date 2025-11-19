Синоптик Ильин сообщил о сохранении гололедицы в столичном регионе

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT , что до конца рабочей недели в столичном регионе сохранится погода преимущественно без осадков.

По словам эксперта, днем столбики термометров покажут до +2 градусов, а ночью опустятся до -2 градусов.

«В пятницу местами уже могут появиться небольшие осадки. На дорогах сохранится гололедица», — предупредил специалист.

Он также добавил, что в эти дни будет преобладать южный ветер со скоростью девять метров в секунду. В выходные есть вероятность роста температуры.