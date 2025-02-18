Синоптик Ильин сообщил о потеплении в Москве в воскресенье

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин поделился с RT прогнозом погоды для Москвы и Московской области. Он сообщил, что значительное потепление ожидается в воскресенье.

В ближайшие ночи в Подмосковье температура будет колебаться от -12 до -17 градусов, а днем — от -6 до -10 градусов. В Москве ночью ожидается от -8 до -10 градусов, днем — от -4 до -6 градусов.

Ильин также отметил, что сегодня и завтра возможен небольшой снег, но в дальнейшем осадков не предвидится. Ветер со среды по воскресенье будет переменным, со скоростью 3–9 метров в секунду.

Потепление в регионе ожидается в воскресенье: днем температура будет от 0 до -5 градусов, ночью — от -5 до -10 градусов.