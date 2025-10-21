Синоптик Ильин сообщил, что москвичей ожидает теплый атмосферный фронт с дождями

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT о приближении теплого атмосферного фронта к российской столице. Он ожидается в пятницу, 24 октября.

По словам эксперта, благодаря потеплению ночная температура поднимется до +2…+7 градусов, дневная — +8…+10 градусов.

«С подходом теплого фронта во второй половине пятницы ждем и более заметные дожди. А в ночь на субботу и днем возможны даже умеренные дожди», — предупредил Ильин.

Он также отметил, что атмосферное давление большую часть недели будет около 750 миллиметров ртутного столба, но перед выходными начнет снижаться.