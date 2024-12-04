Синоптик Ильин: снегопады и гололедица ожидают жителей Москвы

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, какая погода установится в Московском регионе в ближайшее время. Его слова опубликовал RT .

Эксперт предупредил, что ближе к выходным город окажется под влиянием атлантического антициклона, который принесет с собой снегопады.

«Наиболее сильный снег будем ждать в воскресенье, выпадет от пяти до 10 сантиметров свежего снега по области и в Москве. Снегопады сохранятся и на следующей неделе», — заявил специалист.

Ильин также предупредил местных жителей о гололедице, обусловленной прохождением холодного фронта. В ночь на четверг прогнозируются морозы до -7 градусов.