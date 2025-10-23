Синоптик Ильин рассказал, что в выходные в Москве ожидается повышение температуры и дожди

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT о повышении температуры воздуха в Москве в предстоящие выходные, несмотря на дождливую погоду.

«Предстоящей ночью в Москве температура будет составлять +2…+4 градусов. Днем в пятницу можно ожидать +8…+10 градусов при небольших дождях в течение дня», — поделился метеоролог.

Как отметил эксперт, скорость ветра будет составлять четыре–девять метров в cекунду, а атмосферное давление — 747 милимметров ртутного столба.

По словам синоптика, в ночь на субботу температура поднимется до +4…+6 градусов, а днем ожидается такая же температура, как и в пятницу, с порывами ветра до 10–15 метров в секунду. Однако в ночь на воскресенье дождь может усилиться, температура воздуха днем достигнет +9…+11 градусов, добавил Ильин.