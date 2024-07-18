Синоптик Ильин рассказал, что в Москве жара отступит до конца месяца

Синоптик Александр Ильин из прогностического центра «Метео» рассказал, что жители Москвы и области могут вздохнуть с облегчением — уже завтра отступит зной, который держался с конца июня и устанавливал ряд температурных рекордов. Об этом сообщило ОТР.
По словам Ильина, в выходные дышать станет еще легче. В пятницу осадков не ожидается, а в субботу и воскресенье местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах +21…+26 градусов.
Согласно прогнозу центра «Фобос», после стабилизации температуры к концу недели возвращения жары в июле не предвидится. Температурный фон установится на отметках +22…+27 градусов. Только в последние три или четыре дня июля ожидается прохлада, когда температурные показания опустятся ниже средней месячной нормы.