Синоптик Ильин рассказал, что в Москве жара отступит до конца месяца

Синоптик Александр Ильин из прогностического центра «Метео» рассказал, что жители Москвы и области могут вздохнуть с облегчением — уже завтра отступит зной, который держался с конца июня и устанавливал ряд температурных рекордов. Об этом сообщило ОТР.

По словам Ильина, в выходные дышать станет еще легче. В пятницу осадков не ожидается, а в субботу и воскресенье местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах +21…+26 градусов.

Согласно прогнозу центра «Фобос», после стабилизации температуры к концу недели возвращения жары в июле не предвидится. Температурный фон установится на отметках +22…+27 градусов. Только в последние три или четыре дня июля ожидается прохлада, когда температурные показания опустятся ниже средней месячной нормы.

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