Синоптик Ильин рассказал, что в Москве в первой декаде мая ожидается до 20 градусов тепла

Синоптики прогнозируют улучшение погоды в Москве после 1 мая. По словам специалиста прогностического центра «Метео» Александра Ильина, наиболее теплые дни могут быть в середине первой декады мая, когда температура воздуха приблизится к +20 градусам, сообщил сайт «Москва 24» .

«Атмосферное давление сегодня очень низкое, около 725 миллиметров ртутного столба. В течение рабочей недели оно будет расти и к среде–четвергу (29–30 апреля) поднимется до 750 миллиметров», — рассказал синоптик.

Он добавил, что в четверг ожидается влияние гребня антициклона с запада, что приведет к улучшению погоды на 1 мая. Ильин отметил, что повышение температуры начнет ощущаться уже в среду, 29 апреля, когда столбики термометров покажут от 4 до 6 градусов тепла. 1 мая большая часть дня пройдет без осадков, но во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь.

По прогнозу синоптика, 2 и 3 мая в столице будет солнечно, воздух прогреется до 11–16 градусов.