Синоптик Ильин рассказал, что в конце августа в Тульской области ожидается новая волна тепла

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал Тульской Службе Новостей о погодных условиях в конце августа и начале сентября.

По данным специалиста, на выходных в Туле и области ожидается потепление до +23..+25 градусов. В пятницу будет солнечно, а в субботу — переменная облачность. Ночные температуры составят +10..+15 градусов.

«В ночь с субботы на воскресенье через регион пройдет холодный фронт, который принесет дожди. Температура начнет понижаться», — отметил Ильин.

В начале третьей декады августа прогнозируется похолодание до +12..+17 градусов. Новая волна тепла ожидается в конце августа, температура поднимется до +23..+25 градусов.

Метеоролог добавил, что первая декада сентября будет теплой. Ожидается превышение климатической нормы на три–шесть градусов. Существенных осадков в этот период не предвидится. Похолодание до +12..+17 градусов предполагается к середине сентября, заключил синоптик.