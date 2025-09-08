Синоптик Ильин рассказал, что теплая погода в Москве сохранится до конца недели
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT, что теплая погода в столичном регионе продлится как минимум до конца выходных.
«Всю рабочую неделю и в выходные продержится хорошая погода. Каких-то похолоданий ждать не стоит. Температура воздуха в Москве и Московской области днем ожидается в пределах +20…+25 градусов», — поделился он.
По ночам температура опустится до +9…+14 градусов, добавил эксперт.
«Будет солнечно, сухо и без осадков. В отдельные дни на небе могут проплывать облака. Ветер ожидается слабый и переменных направлений», — подчеркнул синоптик.
Атмосферное давление на протяжении недели будет медленно расти и к пятнице достигнет 762—764 миллиметров ртутного столба. Такое же давление сохранится в выходные, подытожил Ильин.