Синоптик Ильин рассказал, что сегодня в Москве есть шанс побить температурный рекорд 3 июля 1917 года

Температура в Москве в среду может побить рекорд 3 июля 1917 года. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в 1917 году рекордная для этого дня температура поднялась до +32,2 градуса. Сегодня же синоптики прогнозируют еще более жаркую погоду. В частности, воздух может прогреться до +35 градусов.

Ильин добавил, что в области будет еще жарче — до +36 градусов.