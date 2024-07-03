03 июля 2024 15:14 Синоптик Ильин рассказал, что сегодня в Москве есть шанс побить температурный рекорд 3 июля 1917 года
Температура в Москве в среду может побить рекорд 3 июля 1917 года. Об этом
RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, в 1917 году рекордная для этого дня температура поднялась до +32,2 градуса. Сегодня же синоптики прогнозируют еще более жаркую погоду. В частности, воздух может прогреться до +35 градусов.
Ильин добавил, что в области будет еще жарче — до +36 градусов.
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