Синоптик Ильин рассказал, что пасмурная погода продержится в Москве до конца недели

Холодный фронт накроет Москву в конце рабочей недели. При этом на территории столицы сохранится пасмурная погода, рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с RT .

По его информации, максимальная температура ожидается завтра, 23 октября. Воздух прогреется до +10…+12 градусов. В четверг столбики термометров упадут на несколько градусов.

Кроме того, местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, добавил специалист. В выходные ожидаются ночные заморозки с температурой до -2 градусов, в воскресенье и субботу дождя не будет. Осадки в виде снега посетят Москву в конце месяца, заключил Ильин.