Синоптик Ильин рассказал, что дождливая погода продержится в Санкт-Петербурге до 31 мая

С 26 по 31 мая жителей Санкт-Петербурга ожидает дождливая и холодная погода. Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин поделился с URA.RU прогнозом на конец месяца.

По словам специалиста, в среду, 27 мая, температура воздуха днем составит +9–11 градусов, а ночью опустится до +6 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 3–7 м/с. Атмосферное давление — 748 мм рт. ст.

Самым холодным днем недели станет четверг, 28 мая. Днем воздух прогреется только до +8 градусов, а ночью температура опустится до +3 градусов. Ветер останется северным, вероятность дождей сохранится.

В пятницу, 29 мая, ожидается повышение температуры до +11 градусов днем и до +6 градусов ночью. В течение суток также прогнозируются дожди. Ветер не изменится.

В субботу, 30 мая, температура воздуха поднимется до +13–14 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью около 5 м/с. Атмосферное давление вырастет до 756 мм рт. ст.

По данным синоптика, с воскресенья, 31 мая, погода начнет меняться. Температура воздуха прогреется до +18 градусов, и этот день Александр Ильин назвал началом потепления в Санкт-Петербурге.