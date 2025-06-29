Синоптик Ильин рассказал, что потепления в Тульской области не предвидится до конца месяца

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин поделился с «ТСН24» информацией о том, какая погода ожидается в Тульской области в последние выходные июня. По его словам, значительного потепления в эти дни не предвидится, и в некоторых районах могут пройти дожди.

Александр Ильин отметил, что из-за атмосферного фронта осадки вероятны в западных и южных районах Тульской области. При этом в центральных и восточных районах, скорее всего, обойдется без дождей.

В ночное время температура воздуха в выходные дни будет колебаться в пределах +10…+14 градусов. Днем на юге и юго-западе региона воздух прогреется до +16…+18 градусов, а в остальных районах — до +22 градусов.

Ветер в Тульской области будет слабым, его скорость составит 3–6 метров в секунду. Атмосферное давление в субботу достигнет 736 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье — 732 миллиметров. Геомагнитная обстановка будет меняться от слабовозмущенной до возмущенной.