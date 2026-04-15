Синоптик Ильин призвал не ждать гроз в Москве и области до конца апреля

Прогнозы о первой грозе 2026 года в Москве, которые обещали ее на 14 апреля, не оправдались. Грозы в столичном регионе маловероятны до конца месяца, заявил «Ридусу» специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Грозы в апреле — нечастое явление. Можно забыть про грозовые облака до конца месяца», — отметил метеоролог.

Однако Ильин добавил, что в середине третьей декады апреля ожидается теплый фронт с дождями, что может привести к грозам в Подмосковье.

Сегодня, 15 апреля, в Москве ожидается переменная облачность, температура воздуха составит +13...+15 градусов, в Подмосковье — +11...+16 градусов.