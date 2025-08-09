Синоптик Ильин предупредил жителей Тульской области о похолодании

В предстоящие выходные, 9 и 10 августа, жителей Тульской области ждет прохладная и дождливая погода. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с «ТСН24».
По словам эксперта, в субботу, 9 августа, регион окажется под влиянием холодного атмосферного фронта, что приведет к похолоданию и осадкам, местами — с грозами. В воскресенье днем ожидается больше солнца.
Температура воздуха ночью составит +10…+15 градусов, а днем поднимется до +21…+23 градусов. Самое холодное время ожидается в субботу днем — около +17…+19 градусов.
