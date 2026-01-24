Синоптик Ильин предупредил об усилении морозов в Тульской области
В предстоящие выходные в Тульской области ожидается похолодание до -24 градусов. Об этом сообщила «ТСН24» со ссылкой на данные синоптика Александра Ильина.
По его словам, ночью воздух остынет до отметки -19…-24 градуса. Дневная температура в субботу и воскресенье будет колебаться в пределах -14…-19 градусов.
Ильин добавил, что предстоящие выходные порадуют туляков переменной облачностью и отсутствием осадков.
