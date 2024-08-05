Синоптик Ильин предупредил об облачной погоде с дождями на неделе в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, какая погода ждет жителей российской столицы в ближайшие дни. Слова эксперта опубликовал RT .

На текущей неделе температурный фон в Москве будет находиться в пределах нормы, отметил специалист. Небольшое похолодание придет в выходные, когда столбики термометров опустятся ниже +20 градусов.

Ильин также предупредил, что небо над городом затянут облака. Кроме того, прогнозируются кратковременные дожди.