Синоптик Ильин предупредил о заморозках и гололедице в Москве

Осадки в виде снега и дождя встретили москвичей в начале рабочей недели. В ближайшие сутки в столице и Подмосковье возможны заморозки с ночной температурой до -2 градусов, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в разговоре с Life .

При этом утром во вторник и среду ожидаются гололедные явления. Пешеходом и автомобилиста необходимо проявить особую осторожность, добавил специалист.

В выходные столбики термометров в дневное время могут подняться до +7…+13 градусов. Со среды и до конца недели не ожидается осадков.

Дождевой фронт придет в Москву с 21 октября. Повторный снегопад накроет город лишь в конце октября или начале ноября.