Синоптик Ильин предупредил о вероятности мокрого снега в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал RT , что всю неделю погода будет неоднозначной и преимущественно облачной.

Специалист отметил, что сегодня и завтра в Москве ожидается дождь. Со среды по пятницу высока вероятность выпадения мокрого снега — 85–95 %.

«В четверг и пятницу в отдельных районах Московской области может быть и 0…+5 градусов днем, и -5…0 градусов в ночные часы», — добавил Ильин.

По его словам, заморозки в Подмосковье начнут проявляться уже в начале недели — -2…+3 градуса. Ильин подчеркнул, что к субботе погода начнет улучшаться: местами будет кратковременный дождь, температура начнет повышаться. А в воскресенье ожидается малооблачная и ясная погода, температура поднимется до +10…+13 градусов.