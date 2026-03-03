Синоптик Ильин предупредил о резком похолодании в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT , что в конце недели в столичном регионе ожидаются минусовые температуры в дневные часы.

Специалист отметил, что до четверга температура воздуха днем будет колебаться от 0 до +3 градусов с небольшими осадками. В четверг столбик термометра опустится на три–четыре градуса. В пятницу в дневные часы по области ожидается от -4 до +1 градуса. По ночам сохраняются слабые минусовые температуры — от -5 до 0 градусов до четверга.

«В ночь на субботу может быть до -8...-3 градусов», — добавил Ильин.

Также он рассказал, что сегодня и завтра будет дуть ветер с юга и юго-запада со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и в четверг составит 742 миллиметров ртутного столба, а в пятницу ожидается рост до 755 миллиметров.