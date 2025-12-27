Синоптик Ильин предупредил о колебаниях атмосферного давления в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил в беседе с « Москвой 24 », что в столице ожидаются колебания атмосферного давления.

По словам специалиста, в субботу, 27 декабря, показатель поднимется почти до 740 миллиметров, а в воскресенье, 28 декабря, опустится до 730 миллиметров ртутного столба.

Ильин отметил, что к Новому году давление вернется к нормальным значениям — 740 миллиметрам ртутного столба. Однако такое значение все равно будет ниже нормы для Московского региона.