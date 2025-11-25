Синоптик Ильин предупредил москвичей о возможной гололедице 28 ноября

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о возможной гололедице на дорогах в московском регионе утром в пятницу, 28 ноября. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, в среду, 26 ноября, ночью температура будет около 0 градусов, а днем ожидается до +4 градусов.

«Четверг будет одним из самых теплых дней на этой неделе — +5…+7 градусов днем в Москве. Слабые и местами небольшие дожди возможны», — отметил специалист.

Он также добавил, что в пятницу прогнозируется понижение температуры: ночью местами будет подмораживать — -1…-2 градуса.