Синоптик Ильин предупредил москвичей о снежных и морозных выходных

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, какая погода установится в российской столице в выходные. Местных жителей ждет похолодание, сообщил RT .

По словам эксперта, в пятницу, 13 декабря, ветер, направление которого будет северо-западным, усилится до 6-11 метров в секунду. Специалист предупредил об усилении морозов.

«Ночью в воскресенье и в понедельник мороз усилится до -7…-12 градусов, в дневные часы в субботу в Москве — -3…-5 градусов, немного похолодает, к вечеру будет снегопад», — отметил синоптик.

Он также добавил, что осадки сохранятся и в ночь на воскресенье. Дневная температура 15 декабря составит -3…-8 градусов.