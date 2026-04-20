Синоптик Ильин предупредил москвичей о пасмурной погоде с дождями и мокрым снегом

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT , что лишь 22 апреля в Москве может не быть осадков.

По словам специалиста, в начале недели ожидается пасмурная погода с дождями и мокрым снегом.

«Апрель продолжает нас расстраивать в отличие от марта», — отметил Ильин.

В понедельник температура воздуха поднимется до +5...+7 градусов, а во вторник — до +6...+8 градусов. В ночное время в Московской области возможны заморозки — -1...+2 градуса, при этом в Москве температура, скорее всего, не опустится ниже 0 градусов. Ветер будет северо-западный, с силой 6—11 м/c и с порывами до 15 м/c.

В среду осадки прекратятся, и москвичи смогут увидеть солнце. Температура поднимется до +11...+13 градусов. Однако уже в четверг небо снова затянут облака, и прогнозируются дожди. Температура в четверг и пятницу ожидается в пределах +8...+13 градусов. К выходным может понизиться температура.