Синоптик Ильин предупредил москвичей о нестабильной погоде с грозами

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на этой неделе, сообщил MIR24.TV .

По словам эксперта, местных жителей ожидает переменная облачность с солнечными промежутками и возможными грозами в отдельных районах. Температура воздуха будет соответствовать климатическим нормам июня, особенно в начале недели, когда столбик термометра поднимется до +22… +24 градусов.

Наиболее сильные дожди прогнозируются в ночь на вторник и в пятницу. В среду и четверг благоприятную и комфортную погоду обеспечит выходящий гребень Азовского антициклона. Ночные температуры будут колебаться от +9… +14 градусов, а в пятницу — до +12… +17 градусов.