Синоптик Ильин предупредил москвичей о небольшом морозе в новогоднюю ночь

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в интервью RT рассказал о погоде в Москве на предстоящие дни и в новогоднюю ночь.

По его словам, до конца года не стоит ожидать ярких погодных явлений. Преимущественно будет облачно. В четверг, 26 декабря, осадков не ожидается.

Температура днем составит от -2 градусов до +3 градусов, ночью похолодает до -4 градусов. Ветер будет переменным.

Синоптик также отметил, что температура воздуха в Москве и области в канун Нового года будет выше климатической нормы. Днем ожидается до +2 градусов, вечером температура опустится до -1 градуса. Под утро 1 января столбики термометров опустятся до -4 градусов.