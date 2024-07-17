Синоптик Ильин предупредил москвичей о дожде с грозами в четверг

В четверг, 18 июля, на Москву обрушатся ливни и грозы. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он предупредил, что в четверг температура еще будет достигать +30 градусов, но дальше пойдет на спад. К выходным она опустится до +22 градусов. Похолодание начнется как раз со второй половины четверга.

«А вот в четверг пройдут дожди с грозами, местами сильные. На севере Московской области даже очень сильные», — отметил Ильин.

Он добавил, что порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.