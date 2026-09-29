Синоптик Ильин предупредил, что бабье лето в Москве закончится в эти выходные

Бабье лето в Москве и Московской области закончится уже в эти выходные. Об этом в беседе со Zvezdanews рассказал синоптик Александр Ильин.

Температуру воздуха на рабочей неделе будет определять антициклон. С понедельника по четверг она составит от +13 до +17 градусов. Давление ожидается высокое — до 764 мм ртутного столба. Осадков не прогнозируется, однако будет преобладать температура с переменной облачностью.

В пятницу заметно похолодает, температура воздуха составит от +8 до +13 градусов. В воскресенье облаков будет больше. Давление упадет до 758 мм ртутного столба — и это не предел. Сильного потепления ждать не стоит: температура воздуха не выйдет за пределы от +9 до +14 градусов.

Уже сегодня ночью в Москве и Московской области температура составит от +3 до +8 градусов. В пятницу и субботу — пик похолодания, ожидается от +1 до +6 градусов. В воскресенье — от 0 до +5 градусов, в области возможны заморозки.

Ночь с 28 на 29 сентября оказалась рекордно холодной. Температура воздуха в Москве опустилась до +4,8°C.