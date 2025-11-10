Синоптик Ильин пообещал москвичам плюсовую температуру до конца рабочей недели

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT , что плюсовая температура в Москве сохранится до конца рабочей недели.

По словам эксперта, в начале недели прогнозируется облачная погода прояснениями, местами пройдут небольшие кратковременные дожди.

«Наиболее заметный дождь ожидается в среду во второй половине дня», — подчеркнул Ильин.

Он также отметил, что дневная температура в понедельник и вторник составит +4…+7 градусов. Из-за дождя в среду днем температура в столице не поднимется выше +5 градусов.