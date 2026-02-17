Синоптик Ильин отметил, что в Москве ожидаются сильные снегопады в ночь на 19 февраля

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил RT , что после циклона в Москве будет временное затишье, но вскоре снова начнутся снегопады.

Сегодня ожидается солнечная погода без осадков. В среду прогнозируется увеличение облачности из-за приближения теплого атмосферного фронта. Днем в среду ожидается небольшой снег, который усилится к вечеру.

По словам Ильина, основные снегопады придут в Московскую область в ночь на четверг, 19 февраля.

«Снег будет идти сильный, местами очень сильный. Особенно в восточных и юго-восточных районах области», — предупредил он.

Также возможно усиление ветра до 10–15 м/с, что может привести к метелям. Температуры будут колебаться: сегодня днем в Москве —9…—7 градусов, завтра —10…—8 градусов. Ночью со вторника на среду ожидается сильный мороз: в столице до —20…—18 градусов, а в отдельных районах Московской области температура может опуститься до —25 градусов. В ночь на четверг морозы ослабеют до —16…—11 градусов.

Дневная температура с четверга по субботу будет около —8…—3 градусов. Атмосферное давление в эти дни будет неустойчивым: в среду около 750 мм, в четверг ниже 740 мм, а в пятницу снова поднимется до 750 мм ртутного столба.