Синоптик Ильин: Москву ожидает мягкое возвращение зимней погоды

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил о скором возвращении зимней погоды в Москву и окрестности. Об этом рассказал RT .

По словам эксперта, в ближайшее время ожидается зимний холод, однако погода останется умеренной.

«Температура уже опустилась ниже нуля и продолжит снижаться в ближайшие дни», — отметил специалист.

Он также подчеркнул, что ночью температура опустится до -5…-10 градусов. Обильных снегопадов в городе не предвидится, однако возможен небольшой снежный покров. Атмосферное давление начнет расти и достигнет максимума к концу рабочей недели, предупредил Ильин.