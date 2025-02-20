Синоптик Ильин: гололед может сковать дороги Москвы и области в выходные

Синоптик прогностического центра «Метео» рассказал в беседе с RT о погодных условиях в московском регионе в ближайшее время. Так, выходные пройдут без осадков, отметил эксперт.

Он также сообщил о возможном выходе солнца в воскресенье, 23 февраля. Однако стоит учитывать, что некоторые участки дорог может сковать гололед, добавил специалист.

«В Москве в пятницу днем будет около -4 градусов, а к воскресенью — -1…-2 градуса», — предупредил синоптик.

По его словам, ветер в пятницу и субботу будет западным и юго-западным со скоростью до восьми метров в секунду. В конце недели ожидается слабый переменный ветер.