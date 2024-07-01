Синоптик Ильин: дожди и грозы накроют Москву 5 июля

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, когда в Москву придет похолодание. Слова эксперта опубликовал RT.

Специалист отметил, что жаркая погода продержится в столице до пятницы, 5 июля. В будние дни воздух прогреется до +35 градусов.

Уже перед выходными температура понизится до +25…+27 градусов. Есть вероятность кратковременного дождя и гроз. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

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