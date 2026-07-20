Синоптик Голубев заявил, что в ближайшие две недели аномальной жары в России не ожидается

Заведующий отделом краткосрочных прогнозов Гидрометцентра Александр Голубев заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» , что в ближайшие две недели аномальной жары в России не ожидается.

По словам специалиста, активные циклоны не позволяют жаркому воздуху из Сахары достичь территории страны. На текущей неделе температура в России не достигнет экстремально высоких отметок, как это происходит в Западной Европе.

Ранее стало известно, что в Европе от экстремальной жары погибли не менее 10 тысяч человек, большинство из них — граждане старше 65 лет. Эти данные опубликовал европейский центр по мониторингу смертности.