Синопитики пообещали похолодание в Башкирии с 20 сентября

Такой прогноз сделали специалисты из Уфимского университета науки и технологий в четверг, 19 сентября. Согласно их данным, 19 сентября станет последним теплым днем перед началом осенней непогоды. Об этом сообщил сайт mkset.ru.
Синоптики предупреждают, что уже завтра, 20 сентября, в Республике Башкортостан начнутся осадки.
Погода в пятницу, 20 сентября, ожидается дождливой. Ночью температура упадет до примерно +10 градусов, а днем воздух прогреется только до +15 градусов. Ветер будет незначительным — 1–2 метра в секунду с порывами до пяти метров в секунду
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