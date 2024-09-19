Синопитики пообещали похолодание в Башкирии с 20 сентября

Такой прогноз сделали специалисты из Уфимского университета науки и технологий в четверг, 19 сентября. Согласно их данным, 19 сентября станет последним теплым днем перед началом осенней непогоды. Об этом сообщил сайт mkset.ru .

Синоптики предупреждают, что уже завтра, 20 сентября, в Республике Башкортостан начнутся осадки.

Погода в пятницу, 20 сентября, ожидается дождливой. Ночью температура упадет до примерно +10 градусов, а днем воздух прогреется только до +15 градусов. Ветер будет незначительным — 1–2 метра в секунду с порывами до пяти метров в секунду