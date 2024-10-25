Синод РПЦ разрешил отпевание детей и подростков, погибших из-за «групп смерти»

Священнослужители смогут отпевать детей и подростков, совершивших суицид под влиянием «групп смерти» в соцсетях. Решение по этому вопросу останется за епархиальным архиереем, постановил Священный синод. Решение опубликовано на сайте РПЦ .

Комиссия межсоборного присутствия по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни пришла к выводу, что неустойчивость психики, особенно под влиянием шантажа и манипуляций, может привести детей или подростков к самоубийству. По мнению членов комиссии, церковь могла бы приравнять их поступок к суициду в состоянии «вне ума», по выражению 14-го правила патриарха Тимофея Александрийского, и разрешить проведение церковного поминовения.

Участники заседания синода утвердили специальный порядок рассмотрения обращений по этому поводу. Решение о том, можно ли отпевать отдельно взятого наложившего на себя руки ребенка, примет епархиальный архиерей или комиссия после опроса свидетелей и с учетом результатов расследования правоохранительных органов.

МВД назвало основными причинам самоубийств детей конфликты в семье и неразделенную любовь. На группы смерти пришелся лишь 1% случаев суицида. Эти сообщества последовательно склоняли участников к опасному поведению.