SimpleWine и DDX Fitness: большинство россиян выбирают пиво и вино из безалкогольного «спиртного»

Более половины россиян (59%) назвали безалкогольные напитки хорошей альтернативой спиртным аналогам. Об этом говорится в исследовании SimpleWine и DDX Fitness, сообщила «Газета.ru».

Так, 59% респондентов заявили, что выбирают пиво из напитков «без градуса». Также популярностью пользуются вино (45%), шампанское (32%) и коктейли (27%).

Многие переходят на безалкогольные аналоги из-за своего возраста, соблюдения принципов ЗОЖ и необходимости часто быть за рулем.

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