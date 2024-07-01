SimpleWine и DDX Fitness: большинство россиян выбирают пиво и вино из безалкогольного «спиртного»
Более половины россиян (59%) назвали безалкогольные напитки хорошей альтернативой спиртным аналогам. Об этом говорится в исследовании SimpleWine и DDX Fitness, сообщила «Газета.ru».
Так, 59% респондентов заявили, что выбирают пиво из напитков «без градуса». Также популярностью пользуются вино (45%), шампанское (32%) и коктейли (27%).
Многие переходят на безалкогольные аналоги из-за своего возраста, соблюдения принципов ЗОЖ и необходимости часто быть за рулем.
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