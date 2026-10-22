Симоньян сообщила о появлении ИИ-версии Достоевского в качестве политического эксперта

В опубликованном ролике ИИ-писатель рассуждает о русских людях, которые «нагоняли на себя европейские вкусы», в результате чего европейцы «обозвали нас врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизации», не поняв стремления России стать «общечеловеками».

Поводом для создания цифрового двойника послужила колонка обозревателя Bloomberg и главного редактора The Times Literary Supplement Мартина Айвенса. Ранее он предположил, что классик, живи он в современное время, «наверняка появлялся бы в эфире Russia Today». После этой публикации Симоньян предложила команде RT сгенерировать ИИ-версию писателя.